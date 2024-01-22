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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال إحيائها حفلا غنائيا في حفل JoyAwards ضمن فعاليات موسم الرياض المقام بالمملكة العربية السعودية.

 

ظهرت شيرين عبد الوهاب في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه مطرز بالكامل.

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علق إيلي حنا، ناقد الموضة على فستان شيرين عبد الوهاب في  حفل توزيع جوائز JoyAwards في السعودية، قائلا:"

اوكي كلنا انبسطنا بوجود شيرين و أنها رجعت بقوة و كل شيء، بس خلونا نحكي عن الإطلالة ب "موضوعية"."

تابع:"كلنا نعرف أنه الخطوط الأفقية أو ال horizontal lines بتعرّض و بتنصّح و بتناسب يلي عندهم شوية عرض بجسمهم، و أصلا ستايل و قصة و تصميم الفستان already بيعرّضوا فمع الخطوط الأفقية صاروا "تو ماتش"، و الفستان بحد ذاته" معجق" كقماشة، فستان اسود ملمع مع خطوط ذهبية ملمعة مع ورود بيضاء ملمعة، لا تو ماتش….الشعر و المكياج حلوين، و بعطي الإطلالة 5.5/10."

شيرين عبد الوهاب
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