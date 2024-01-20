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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالكاجوال| شمس الكويتية تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

شمس الكويتية
شمس الكويتية

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع بلوفر ذا أكمام طويلة جمع بين اللون الأبيض و الكحلي و النبيتي وكشف عن جزء من بطنها.

أكملت شمس الكويتية إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شمس الكويتية على خصلات شعرها القصير المنسدل، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

 

شمس الكويتية
شمس الكويتية
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