بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورا حول تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية نقل على أثرها إلي أحد المستشفيات.

كتب محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب" عبر حسابه بـ"فيس بوك:""دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

من جانب آخر ربط مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الحالة الصحية التي تعرض لها أحمد العوضي بإنفصاله من الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز، وتداول رواد السوشيال ميديا صورا لهما.

حيث كانت تحرص ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي على مشاركة متابعيهم عبر صفحاتهم الشخصية بأبرز الصور التي كانت تكشف عن رومانسيتهما دوما.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي