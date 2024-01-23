عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورا حول تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية نقل على أثرها إلي أحد المستشفيات.

txt

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

txt

بفستان جريء.. بوسي شلبي تفاجئ متابعيها بإطلالتها في ‏Joy awards

 كتب محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب" عبر حسابه بـ"فيس بوك:""دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

 من جانب آخر ربط مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الحالة الصحية التي تعرض لها أحمد العوضي بإنفصاله من الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز، وتداول رواد السوشيال ميديا صورا لهما.

حيث كانت تحرص ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي على مشاركة متابعيهم عبر صفحاتهم الشخصية بأبرز الصور التي كانت تكشف عن رومانسيتهما دوما.

 

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز اخبار احمد العوضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

موضوعات متعلقة

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

طريقة عمل بودنج شوكولاتة | بأسهل الخطوات

طريقة عمل صينية فيليه دجاج| جديدة وغير تقليدية

بملابس مكشوفة | رانيا يوسف تثير ضجة بإطلالتها في الرياض

نشرة المرأة والصحة| ليلي عبداللطيف تكشف سرا عن صدق تنبؤاتها.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض

بفستان جريء.. بوسي شلبي تفاجئ متابعيها بإطلالتها في ‏Joy awards

ناقد موضة يعلق على فساتين نانسي عجرم في ليلة صلاح الشرنوبي

فوتوشوب ولا حقيقة.. آيتن عامر تثير ضجة على السوشيال ميديا برشاقتها| شاهد

ترشيحاتنا

قصف صاروخي عنيف على كييف وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا| تفاصيل

الذهب في الصعود.. الشعبة تفجر مفاجأة عن الأسعار

شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية عبر تليجرام

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

إعلان كارثي لجيش الاحتلال.. ارتفاع قتـ.لى الصهاينة إلى 24 على يد المقاومة

صقيع وأمطار..الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض درجات الحرارة وهذه الظواهر الجوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

شكرا موزمبيق| منتخب الفراعنة يتأهل بعد مباراة مجنونة.. وهذا الفريق منافس مصر المحتمل في دور الـ 16

بلقيس تبرز أنوثتها بفستان أسود قصير وقفازات بعرض أزياء بأسبوع باريس للموضة

فيديو

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ