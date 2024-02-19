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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل ليلة أمس في حفل ليالي سعودية مصرية، خلال تواجدها على المسرح للغناء.

وسخر الكثير من رواد السوشيال ميديا من شيرين عبد الوهاب بسبب عدة أمور من أبرزها، تغيير صوتها عند الغناء، وطريقة الغناء غير المستحبة خاصة في أغنية الوتر الحساس.

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بفستان جذاب.. شيرين عبد الوهاب تبهر المتابعين من حفلة ليالي سعودية مصرية

وكانت من أبرز اللقطات أيضا التي تصدرت شيرين عبد الوهاب بها مؤشرات البحث هي لقطة «اللطم على الوش» أثناء غناء اغنية حبه جنه، والتي اعتبرها الجمهور حركة غير لائقة في دار الأوبرا المصرية.

شيرين عبد الوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية

وتألقت شيرين عبد الوهاب ليلة أمس في حفل ليالي سعودية مصرية، بإطلالة جذابة، مرتدية فستان باللون الذهبي اللامع بقماش القطيفة، طويل وواسع، يكشف أناقتها وجمالها.

واختارت شيرين عبد الوهاب اللمسات الجمالية التي تتناسب مع الفستان، فوضعت اللون البني في الشفاه مع البلاشر بألوان ترابية والهايلايتر الجذاب.

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبد الوهاب حفل ليالي سعودية مصرية الفنانة شيرين عبد الوهاب الأوبرا المصرية أزمات شيرين وحسام حبيب

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