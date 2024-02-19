عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

يسرا
يسرا

تألقت الكثير من الفنانات والنجمات بمجموعة من الاطلالات الجذابة ليلة أمس في حفل ليالي سعودية مصرية، حيث خطفن الأنظار بجمالهن.

وارتدت الفنانات مجموعة من الفساتين السواريه التي تتناسب مع حفل ليالي سعودية مصرية في دار الأوبرا المصرية، وكانت الجواكت الفرو مسيطرة نظرا للطقس البارد.

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

بدون تكاليف.. حيلة تستخدمها الفنادق لجعل الأقشمة ناعمة

سعره خيالي .. نانسي عجرم تبهر المتابعين بفستان جذاب

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فنانات ظهرت بالجاكيت الفرو

وخلال هذا التقرير نستعرض أبرز الفنانات التي ظهرت بالجاكيت الفرو.

يسرا 

تألقت الفنانة يسرا بفستان طويل باللون الأصفر اللامع، بصيحة الكب، مع وضع المكياج الناعم، كاللون البينك في الشفاه واللامع فوق العين.

واعتمدت يسرا على ارتداء الجاكيت الفرو الرمادي على السجادة الحمراء في دار الأوبرا المصرية قبل بدء حفل ليالي سعودية مصرية.

يسرا

الهام شاهين

كما فضلت إلهام شاهين حضور حفل ليالي سعودية مصرية بفستان باللون الأسود، فهو من أكثر الألوان التي ترتديها، ونسقت معه جاكيت باللون البيج ذات ياقة كبيرة الحجم.

سيمون

كما تألقت الفنانة سيمون بفستان باللون الاسود التل المطرز باللون البترولي على منطقة الصدر، مع ارتداء الجاكيت الاسود الفرو القصير.

سيمون

نادية الجندي

كما خطفت نادية الجندي الأنظار مرتدية فستان باللون الأسود بصيحة الكب، مع وضع الحزام الستان الأسود، وارتداء الجاكيت الفرو الاسود بطريقة أنيقة.

انجي علي 

وبرزت إنجي علي جمالها بإطلالة جذابة باللون الأسود، ونسقت معها الجاكيت الفرو باللون البيج الفاتح.

انجي علي
حفل ليالي سعودية مصرية الأوبرا المصرية إلهام شاهين الفنانة سيمون الفنانة يسرا انجي علي دار الاوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

موضوعات متعلقة

خليها على الفطار.. أطعمة صحية لخفض الكوليسترول

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

بدون تكاليف.. حيلة تستخدمها الفنادق لجعل الأقشمة ناعمة

سعره خيالي .. نانسي عجرم تبهر المتابعين بفستان جذاب

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بفستان جذاب.. شيرين عبد الوهاب تبهر المتابعين من حفلة ليالي سعودية مصرية

فستان جرئ.. ميريام فارس تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل

لن تتوقع .. سعر قميص محمد حماقي يشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

ليلة النصف من شعبان.. عملان يفرغان عليك من الرحمة فيها

بتعليمات من حسام حسن.. متى يتوقف الدوري المصري؟

كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا

حان الوقت لإنشاء دولتين.. فلسطين: إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية

الأرصاد تزف خبرًا سارًا للمواطنين عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

شكري: مصر لا ترى بديلاً للوقف الفورى لإطلاق النار في غزة |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

السكر بـ15 جنيها بهذه الحالة.. أسباب نقص السلعة الأساسية وموعد انفراج الأزمة

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ