أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

تألقت الكثير من الفنانات والنجمات بمجموعة من الاطلالات الجذابة ليلة أمس في حفل ليالي سعودية مصرية، حيث خطفن الأنظار بجمالهن.

وارتدت الفنانات مجموعة من الفساتين السواريه التي تتناسب مع حفل ليالي سعودية مصرية في دار الأوبرا المصرية، وكانت الجواكت الفرو مسيطرة نظرا للطقس البارد.

فنانات ظهرت بالجاكيت الفرو

وخلال هذا التقرير نستعرض أبرز الفنانات التي ظهرت بالجاكيت الفرو.

يسرا

تألقت الفنانة يسرا بفستان طويل باللون الأصفر اللامع، بصيحة الكب، مع وضع المكياج الناعم، كاللون البينك في الشفاه واللامع فوق العين.

واعتمدت يسرا على ارتداء الجاكيت الفرو الرمادي على السجادة الحمراء في دار الأوبرا المصرية قبل بدء حفل ليالي سعودية مصرية.

يسرا

الهام شاهين

كما فضلت إلهام شاهين حضور حفل ليالي سعودية مصرية بفستان باللون الأسود، فهو من أكثر الألوان التي ترتديها، ونسقت معه جاكيت باللون البيج ذات ياقة كبيرة الحجم.

سيمون

كما تألقت الفنانة سيمون بفستان باللون الاسود التل المطرز باللون البترولي على منطقة الصدر، مع ارتداء الجاكيت الاسود الفرو القصير.

سيمون

نادية الجندي

كما خطفت نادية الجندي الأنظار مرتدية فستان باللون الأسود بصيحة الكب، مع وضع الحزام الستان الأسود، وارتداء الجاكيت الفرو الاسود بطريقة أنيقة.

انجي علي

وبرزت إنجي علي جمالها بإطلالة جذابة باللون الأسود، ونسقت معها الجاكيت الفرو باللون البيج الفاتح.