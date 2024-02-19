مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة جوري بكر صورة جديدة للمتابعين عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت جوري بكر بإطلالة كاجوال، مرتدية سويت شيرت باللون الأسود الداكن على أحدث صيحات الموضة والأزياء، فهي من الفنانات التي تهتم بجمالها.

واعتمدت جوري بكر على الظهور بشكل جمالي ساحر، حيث اختارت المكياج الناعم، ففضلت الألوان الترابية الهادئة كاللون البني الفاتح في الشفاه مع البلاشر والايشادو.

وعن تسريحة الشعر، فتركت جوري بكر خصلات شعرها الأسود الحرير منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف بطريقة تبرز جمالها.