نادية الجندي رفقة سعد المجرد في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة نادية الجندي صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت نادية الجندي في الصورة رفقة سعد المجرد من حفلة أمس.

أكد الناقد الكبير طارق الشناوي أن نادية الجندي كانت أكثر نجومية من نبيلة عبيد بسبب أرقامها في الشباك، مشيراً إلى أن هذه منحة إلهية، كما هو الحال مع سعاد حسني.

وقال طارق الشناوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: كنت كثير الحب لشمعة الفن المصري مديحة كامل وكان دمها خفيف وأراها ملكة جمال الكون لأنها أجمل وجها مؤكدا أنها لم تصبح نجمة شباك رغم جمالها وهي كانت مثقفة للغاية وقارئة جيدة.

وأوضح الشناوي أنه على علاقة طيبة بعادل إمام رغم الخلافات بينهما في بعض اختياراته ولكنه مدرك أنه لا توجد أزمة شخصية.

وقال: إنني أحب الزعيم لأنه منحة كونية فهو يبهرنا بأدائه ومسلسلاته ومسرحياته ونشعر ببهجة كلما ذكر اسمه مشيراً إلى أنه على تواصل مع شقيقه عصام إمام.

وأكد الشناوي أن محمود الخطيب رفض تجسيد دور "شحاته أبو كف"، رغم الإغراءات المالية التي قدمت اليه لأنه يعرف أن الكاميرا لها قانون.

وأضاف الشناوي: أحب محمود الخطيب رغم عدم لقائي به لأنه شخص موهوب ولديه كاريزما وقناعة ولا يخطئ حتى لو تعرض للسباب أو الشتيمة.