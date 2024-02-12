إلهام شاهين: المسرح هو أبو الفنون والأكثر ثقافة

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها سعيدة لتوليها الرئاسة الشرفية لمهرجان "إيزيس" الدولي لمسرح المرأة، موضحة أنها تحب المسرح، وأن المسرح هو أبو الفنون وأهما والأكثر ثقافة ووعي.

وأضافت الفنانة إلهام شاهين، خلال فيديو على قناة المحور، أنها درست المسرح، وأنها خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وأنها الوحيدة في نجمات السينما التي درست التمثيل والإخراج.

وقد اختارت إدارة مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا الفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الـ26 والتي ستعقد في مصر خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل وتستمر لمدة 10 أيام وتتضمن عروض المسابقة الدولية ومسابقة VS فيلم والندوات والورش السينمائية الخاصة بالأفلام القصيرة جدا التي لا تزيد مدتها على الـ 4 دقائق .

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بهذا الاختيار وأكدت أن المهرجان نجح خلال الفترة الأخيرة في تثبيت أقدامه بمصر وأن الأفلام القصيرة جدا تشكل الحاضر الذي نعيشه علي وسائل التواصل الاجتماعي والذي أصبحت أفلامه جزءا من يومنا وتحقق انتشارا عالميا .

وقالت : أن المهرجان يتميز كونه الأول من نوعه الذي يجمع في مسابقاته بين السينمائيين المحترفين والهواة وأن الشرط الوحيد للمشاركة هو جودة العمل.