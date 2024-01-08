ضهري انكسر بوفاة والدي| سيمون تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة والمطربة سيمون، في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، على قناة "الحياة"، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتحدثت "سيمون"، عن وفاة والدتها، قائله: "وفاة والدي كانت مؤلمة بالنسبة لي لأنها كانت مفاجأة، خاصة أنه كان يهتم بصحته جدا، وكان لا يشرب الشاي ولا القهوة وينام بدري وعمري ما شوفته عيان طوال حياتي".

وأضافت: في سنة 1991، كان فيه سم في الفسيخ، وتوفى بعد 13 يوما"، موضحه: شعرت أن ضهري أتكسر بوفاة والدي، لكنني تحملت وقاومت واستمريت".

ودخلت سيمون في نوبة بكاء على الهواء، أثناء حديثها عن والدها، موجهه رسالة لوالديها، قائله: "يارب تكونوا مبسوطين ومرتاحين واطمنوا.. وتوجهت بالدعاء لهما".

