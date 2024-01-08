سيمون: شخصيتي تأثرت بدراستي في مدرسة الراهبات.. فيديو

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة والمطربة سيمون، في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، على قناة "الحياة"، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتحدثت الفنانة والمطربة سيمون، عن فترة طفولتها، ودراستها في مدارس الراهبات قائله: "أكتر حاجتين بيأثروا في الإنسان هما المدرسة والبيت"، لافته: "الراهبات كانوا بيعلمونا أشياء حلوة كثيرة، ولم يكن هناك تفرقة".

وأضافت: "علمونا أننا نخدم الآخرين ونهتم بأنفسنا وبالآخرين"، متابعة: درست في مدرسة الراهبات وتأثرت شخصيتي بدراستي في المدرسة وكنا نقوم بأعمال خيرية ومازالت علي تواصل مع أصدقاء المدرسة ".

