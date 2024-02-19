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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون تكاليف.. حيلة تستخدمها الفنادق لجعل الأقشمة ناعمة

تنظيف الأقمشة
تنظيف الأقمشة

تبحث الكثير من السيدات على طرق سهلة لتنظيف الأدوات المنزلية وخاصة الأقمشة، ويوجد حيلة يفعلها الفنادق لجعل الاقشمة أكثر نعومة وصحية.

ووفقا لموقع express، أن المنتجات مثل الخل الأبيض والمبيض ومرطب الأقمشة الإضافي هي بعض الطرق لمنح المناشف حياة جديدة.

ووفقا للخبراء يجب استبدال المناشف كل عامين، لكنها قد تتمكن من البقاء وصالحة للاستخدام لبضعة أشهر أطول باستخدام هذه النصائح المفيدة."

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1. الخل الأبيض

يعد الخل الأبيض "خدعة شائعة" عندما يتعلق الأمر بتنظيف المناشف، ويتم استخدامه حتى في الفنادق والمنتجعات الصحية "في كل مكان.

يساعد الخل الأبيض على التخلص من أي منظف زائد ومنعم الأقمشة بالإضافة إلى إزالة الروائح الكريهة من الأقمشة.

 2. صودا الخبز

بالإضافة إلى استخدام الخل الأبيض، تعتبر صودا الخبز أيضًا رائعة عندما يتعلق الأمر بغسل الملابس والمناشف.

استخدمي حوالي ربع كوب من صودا الخبز في الغسالة للتخلص من أي روائح.

الأقمشة الادوات المنزلية الروائح الكريهة الخل الأبيض صودا الخبز غسل الملابس

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