بعد ظهورها الغريب.. مي كساب تعلق: افترضوا حسن النية

قررت الفنانة مي كساب الخروج عن صمتها بعد تعرضها للهجوم بسبب ظهورها الأخير الذي أثار حالة من الجدل وهي مرتدية تيشيرت يحمل رسومات غير لائقة وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وقالت مي كساب: “مكنتش هرد لأني مش من النوع اللي بيرد سوشيال ميديا وخاصة لو على تريند تافه، بس صاحبتي قالتلي لازم تطلعي للناس وتردي، وأديني طلعلكم بنفسي، شكرا للناس اللي افترضت فيا حسن النية وأني أكدي ماشوفتش الرسومات اللي على التيشيرت .

وإني لو شوفتها مكنتش هلبسه ولو كان المذيع كمان شافها كان أكيد هيقولي عشان كل كلامنا كان له علاقة بالدين وبالحاجات اللي نفسي فيها وكلام إنساني وكلام ديني فأكيد مكنتش هلبسه وانا شايفه الرسمة اللي عليه كدا وفعلا أنا كنت فكراه مرسوم عليه سبونج بوب ولا حتى عارفة اسم الكارتون الحقيقي ولا شايفة الرسمة، وشكرا تاني لكل الناس اللي افترضت فيا حسن النية، لكن اللي افترض سوء النية ربنا يسامحه”.

