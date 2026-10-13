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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفصائل المسلحة اليمنية: قواتنا تتصدى لتشكيلات تستهدف صنعاء

الفصائل المسلحة اليمنية
الفصائل المسلحة اليمنية
القسم الخارجي

أعلن الناطق العسكري باسم الفصائل المسلحة اليمنية، أن القوات التابعة لها تتصدى في هذه الأثناء لتشكيلات وصفها بـ«العدو»، قال إنها تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في البلاد.

وأوضح الناطق العسكري، في تصريح عاجل، أن عمليات التصدي جارية بالتزامن مع الاستهداف الذي تتعرض له العاصمة، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجمات أو المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار الناجمة عنها.

ولم يتضمن الإعلان تفاصيل بشأن هوية التشكيلات المستهدِفة، أو نتائج عمليات التصدي، كما لم تتوافر معلومات مستقلة تؤكد ملابسات المواجهات وحجم الخسائر المحتملة.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوترات العسكرية في اليمن، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق التصعيد وانعكاساته على الأوضاع الأمنية والإنسانية، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان.

وفي هذا السياق، تظل تفاصيل الهجمات المعلنة ونتائج عمليات التصدي بحاجة إلى مزيد من المعلومات والتأكيد من مصادر مستقلة، في ظل غياب بيانات تفصيلية بشأن تطورات الموقف الميداني في العاصمة صنعاء.

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