بدون مواد كيماوية.. اصنعي صابون الأطباق السائل من قشور الليمون

اذا كنتي تحاولين الحفاظ على جلدك من غسل المواعين نقدم لكي طريقة عمل صابون الأطباق السائل من قشور الليمون

المقادير

5 أكواب كبيرة من الماء.

كيلو من قشور الليمون.

1 كوب كبير من الخل الأبيض.

صابونة مواعين مبشورة.

2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

الطريقة

نحضر إناء كبير مناسب الحجم.

ثم بعد ذلك نضيف بداخل هذا الإناء بشر الصابون مع الماء.

بعد ذلك نرفع الإناء على نار عالية ونقلب جيدًا حتى يذوب الصابون بشكل كامل وتتجانس مكونات الخليط.

يتم بعد ذلك رفع الوعاء من النار ويترك حتى يبرد جانبًا.

الخطوة التالية يتم إحضار وعاء آخر ونضع بداخله قشور الليمون.

ثم نضيف الى قشور الليمون ثلاثة أكواب من الماء.

بعد ذلك نرفع الوعاء على نار عالية ونتركه يغلى على النار، وذلك حتى يتم سلق قشور الليمون وتصبح طرية.

يتم رفع الإناء من النار، ثم يتم تصفية قشور الليمون من الماء.

ثم نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع قشور الليمون التي تم تصفيتها بداخله.

نضيف نصف كوب من الخل الأبيض ثم يتم خلط المكونات.

ثم بعد ذلك نضيف نصف كوب أخر من الخل ونكرر الخلط مرة ثانية حتى يصبح الخليط ناعم وسائل بدون أي تكتلات.

بعد ذلك نحضر الإناء الأول (إناء الصابون المبشور الذائب)، ونضيف إليه خليط قشور الليمون تدريجيًا مع الحرص على التقليب بشكل جيد حتى يتجانس الخليط، ويصبح قوامه سميك.

ثم بعد ذلك نضع ذلك الخليط في زجاجات محكمة، وعند الاستخدام نحرص على تخفيفه بالماء