"أغلقوا الأبواب".. شخصية مجهولة تثير الذعر برسائل غامضة في السويد

تحوّلت شخصية "القط ذو القبعة" الشهيرة إلى مصدر قلق على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت مقاطع ومنشورات تحمل رسائل مخيفة وتزعم أن الشخصية ستظهر في مدارس ومناطق محددة.

ووصل الترند، المنتشر خصوصاً على تيك توك وسناب شات، إلى مدارس ومناطق في يارفا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، مع منشورات تتضمن عبارات مثل "أغلقوا الأبواب والنوافذ" و"أنا أراكم"، وتحدد أوقاتاً وأماكن يُزعم أن الشخصية ستصل إليها.



وقال مدير مدرسة رينكبي، ستيفان غروفمان: إن المنشورات تبدو محاولة للتخويف والمزاح، لكنه حذر من أن الأمر "قد يسوء كثيراً".

وأكد أن المدرسة لديها إجراءات واضحة للتعامل مع أي شخص غير مصرح له بالدخول، بغض النظر عن مظهره.

ولم تؤكد الشرطة وجود تهديد حقيقي مرتبط بالترند، لكنها دعت الطلاب وأولياء الأمور إلى الإبلاغ عن أي محتوى أو تصرفات تثير الشبهات. وقال المتحدث باسم الشرطة، أشكان أردلان، إن الشرطة تتلقى باستمرار بلاغات تتعلق بتهديدات تستهدف المدارس، ويمكن أن تصبح المنشورات على مواقع التواصل جزءاً من تحقيق جنائي بحسب طبيعة الحالة.

