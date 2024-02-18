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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شبه العروس.. أصالة تفاجئ جمهورها بإطلالة غير متوقعة

أصالة
أصالة

شاركت الفنانة أصالة صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت أصالة على الصور: ادعو لي شوي وبطلع على المسرح، ومحضرة مجموعة من أغنيات رح تفرحوا فيها.

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وتألقت أصالة بإطلالة جديدة أنيقة وراقية، مرتدية فستان ملوكي باللون الأبيض مطرز باللون البمبي والموف الهادئ، بقماش الستان والدانتيل والتل ووضعت الطرحة المطرزة على الشعر وكأنها عروس في ليلة الزفاف.

واختارت أصالة المكياج الناعم من انامل دينا راغب، ففضلت الألوان المائلة على البينك والروز ليتناسب مع لون الفستان.

وتركت أصالة خصلات شعرها البني أسفر الطرحة المطرزة بطريقة جذابة تبرز جمالها الساحر.

أصالة
أصالة
أصالة
أصالة
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