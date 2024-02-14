بمناسبة عيد الحب.. أصالة تطرح أغنية سبب فرحتي بمشاركة أحمد سعد

طرحت الفنانة أصالة منذ قليل أغنيتها الجديدة بمناسبة عيد الحب وهي الأغنية التى تقدمها على طريقة الديو مع المطرب أحمد سعد وتحمل اسم سبب فرحتي.



الأغنية من كلمات محمد شافعي وألحان أحمد سعد ومن توزيع محمد عاطف الحلو.



ومن المقرر أن يتم غنائها لايف لأول مرة يوم الأربعاء المقبل ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت.

وطرحت الفنانة أصالة أغاني الجزء الثاني من أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "لحقت نفسي" وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب.

نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع إنستجرام ، عدد وأسامي أغاني الجزء الثاني من ألبوم الفنانة أصالة ، والأغاني هي: “لحقت نفسي ، أعراض الغياب ، عشق الروح ، حديقة تلج ، نسيت ، عايشة حالة.

وفي شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة أصالة أحدث كليباتها “صندوق الذكريات”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

وأتى الكليب بذكريات وصور حقيقة من حياة أصالة في مرحلة طفولتها ، والتي تناسبت مع كلمات الأغنية التي تدور حول ذكريات والدها ووالدتها وأصدقائها.

في شهر ديسمبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس.

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.