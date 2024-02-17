اتقبض عليها .. معلومات صادمة عن صاحبة تريند الشارع اللي وراه

ألقت مباحث الآداب القبض على سوزي الأردنية، صاحبة تريند الشارع اللي وراه، داخل أحد المطاعم، وأُحيلت إلى جهات التحقيق المختصة.

اشتهرت البلوجر سوزي الأردنية خلال الفترة الماضية عبر الفيسبوك والتيك توك، من خلال عدة فيديوهات وهي توجه الفاظ مسيئة تجاه احد الاشخاص تدعي انه والدها، مما أثار جدلا كبيرا على السوشيال ميديا.

سوزي الأردنية

من هي سوزي الأردنية

- سوزي أيمن الشهيرة باسم سوزي الأردنية هي طالبة تبلغ من العمر 18 عام تدرس بالمرحلة الثانوية.

- تحمل الجنسية الأردنية لكنها تقيم في مصر بمنطقة المطرية.

- لدى سوزي الأردنية شقيقتان احداهن من ذوي الاحتياجات الخاصة وتظهر معها في الفيديوهات.

- بدأت الظهور على السوشيال ميديا منذ 3 أعوام.

- اشتهرت بجملة مثيرة للجدل وهي «اه في الشارع اللي وراه».

- كانت توجه لوالدها الكثير من الألفاظ المسيئة من خلال فيديوهات على الفيسبوك.

- قدم الكثير من المحامين بلاغات للنائب العام ضد سوزي الأردنية لما تقدمه من فيديوهات ضد القيم الأسرية والاجتماعية واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم.