بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

تصدر اسم الفنان أمير عيد وزوجته ليلى مؤشرات البحث جوجل بعد انتشار شائعة انفصال الثنائي، وظهور الأخيرة مع شخص توقع الجمهور أنها على ارتباط به.

وأطلق المتابعون هاشتاج أمير وليلى سابو بعض على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، واعتقد الكثير منهم أن العين والحسد السبب الحقيقي وراء انفصال الثنائي وذلك بعد ظهورهم عدة مرات في صور رومانسية وتصريحات امير دائما عن حبه لزوجته.

وتصدر أمير عيد وليلى أكثر من مرة الترند بسبب الصور الرومانسية التي أثارت جدلا كبيرا، على صفحات السوشيال ميديا.

وكان تحدث أمير عيد عن تفاصيل زفافه فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج sold out تقديم الإعلامي محمود سعد: أنه عندما تزوج كان لا يملك أي أموال ولا حتى تكاليف الشبكة أو الشقة ، وأن حفل الزفاف أقيم فوق سطوح بيت زوجته.

أمير عيد وليلى الفاروق

أمير عيد وليلى الفاروق

أمير عيد وليلى الفاروق

أمير عيد وليلى الفاروق

أمير عيد وليلى الفاروق