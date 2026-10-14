أشرف داري في صدارة خيارات دفاع الأهلي .. ووائل جمعة يدعمه بقوة

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تلقي المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، دعمًا كبيرًا من وائل جمعة، في ظل الفترة الحالية.

وكتب محمود شوقي، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «أشرف داري يلقى دعم كبير من كابتن وائل جمعة، وهو بيعقد معاه جلسات فردية كتير، وطول ما أشرف داري سليم هيكون هو المدافع رقم واحد في الأهلي».

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وغادرت بعثة الأهلي إلى أوغندا صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا للمواجهة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء العودة المقرر إقامته على استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تمنحه أفضلية قبل مواجهة العودة، ومواصلة مشواره في البطولة القارية.