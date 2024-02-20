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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تعرضها للسرقة.. صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين

ميريهان حسين
ميريهان حسين

تعرضت الفنانة ميرهان حسين لسرقة أموالها ومجوهراتها مما أثار حالة من الجدل بين متابعيها على السوشيال ميديا، وتداول البعض صورا توضح أبرز مجوهراتها التي ظهرت بها في مناسبات سابقة.

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وتعتبر ميرهان حسين من النجمات اللاتي تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها.

وكشفت صور ميرهان حسين عبر انستجرام عن اهتمامها بالموضة و الأزياء حيث تحرص على اختيار الاطلالات التي تكشف عن أناقتها وقوامها المثالي أيضا.

ولفتت ميرهان حسين الأنظار بمجموعة متنوعة ومختلفة من المجوهرات التي تظهر بها وبالأخص خلال حضورها المناسبات الرسمية و المهرجانات السينمائية.

نعرض لكم فيما يلي صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين….

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين
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