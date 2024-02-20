فستان ملفت.. مي عمر تتألق بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل بأكمام مكشوفة اتسم الجزء العلوي من التصميم باللون الأسود أما الجزء السفلي باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت مي عمر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من جاذبيتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزاعلى الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.