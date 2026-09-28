تموين الإسماعيلية يواصل حملاته المكثفة على الأسواق والمخابز ويضبط محطة وقود لتصرفها في ٨٠٠ لتر سولار

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة رقابية مكثفة؛ لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملة الميدانية أسفرت عن ضبط محطة وقود لتصرفها في ٨٠٠ لتر سولار، كما تم تحرير ٨٤ مخالفة تموينية متنوعة:

في مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٩ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ١١ محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ١٦ محضر لعدم وجود لوحة، ٣ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ٣ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي .

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير ١٧ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ١٧ محضر لعدم وجود شهادة صحية، ٣ محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي محضر لعدم الإعلان عن المخازن, محضر لإدارة المنشأه بدون تصريح.

وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يتلاعب بصحة المواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، كما ناشد المواطنين التعاون مع مديرية التموين والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو غش تجاري.



