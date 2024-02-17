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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان قصير.. نادين نجيم تثير ضجة بهذه الإطلالة

نادين نجيم
نادين نجيم

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من احدث ظهور لها.

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وتألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأسود ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت نادين نجيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

نادين نجيم
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