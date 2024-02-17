بفستان قصير.. نادين نجيم تثير ضجة بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من احدث ظهور لها.

وتألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأسود ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت نادين نجيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.