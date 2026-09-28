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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تُطلق "الباقة الشاملة" لحجاج الخارج عبر "المسار الإلكتروني"

وزارة الحج والعمرة السعودية
وزارة الحج والعمرة السعودية
أ ش أ

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إطلاق "الباقة الشاملة" لحجاج الخارج لموسم حج 1448هـ، وهي باقة تجمع الخدمات الأساسية المقدمة للحاج منذ وصوله إلى المملكة حتى مغادرته، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة كافة؛ بما يرتقي بتجربته ويعزز تكامل الخدمات طوال فترة إقامته.
وأوضحت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين- أن التعاقد على الباقة يُنجز إلكترونيًا عبر منصة "المسار الإلكتروني" بطلب واحد، بما يبسّط الإجراءات وينظّم العلاقة التعاقدية بين مكاتب شؤون الحجاج ووكالات الحج الخارجية وشركات تقديم الخدمة، ويرفع كفاءة التعاقد وشفافيته.
وتضم الباقة 4 خدمات رئيسة هي: خدمات المشاعر المقدسة، ومرافق الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتنقلات، والإعاشة، مع إتاحة إضافة خدمات إثرائية اختيارية، بما يمكّن مكاتب شؤون الحجاج والوكالات الخارجية من تصميم برامج تلبي تفضيلات مجموعات الحجاج المختلفة ضمن آلية تعاقدية واضحة ومرنة.
وأكدت الوزارة أن إطلاق "الباقة الشاملة" يأتي ضمن استعداداتها المبكرة لموسم حج 1448هـ، وامتدادًا للعناية التي توليها القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وزارة الحج السعودية الباقة الشاملة حجاج الخارج الخدمات الأساسية

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