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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: على أوكرانيا دفع ثمن ممارساتها في الأشهر الأخيرة

الكرملين
الكرملين
محمد على

أكد الكرملين على أن أوكرانيا يتعين عليها دفع ثمن ممارساتها في الأشهر الأخيرة وهذا ما يترجمه الواقع الراهن.

وجاء في تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: أن تصريحات الرئيس فلاديمير  بوتين بشأن موقف روسيا من مقترحات تسوية الصراع الأوكراني شاملة وقاطعة.

وأكد الحوار حول الحد من التسلح مسألة معقدة تتطلب مفاوضات مطولة على مستوى الخبراء.

تابع :"ننظر بإيجابية إلى اللقاء الذي جمع وزيري خارجية روسيا وألمانيا في نيويورك لكن من السابق لأوانه الحديث عن تغييرات في سياسة برلين.


من جانبها، قالت القوات الروسية أنها تعمل على تحرير بلدتي نوفوفوديانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية وأولانوفو في مقاطعة سومي.

وأكدت على تحييد 30 عسكريًا أوكرانيًا في مدينة دوبروبوليه وتدمير معقل محصّن للعدو وتحرير 70 مبنى خلال 24 ساعة.

وذكر أن قوات مجموعة "الشمال" تدمر تشكيلات العدو في محيط بلدات فارفاروفكا وتشورنويه ونيفيدوفكا وكوبينو في مقاطعة خاركوف.

كما دمّرت منظومات الدفاع الجوي الروسية 10 قنابل جوية و442 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية خلال 24 ساعة.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 1350 عسكريًا على جميع المحاور القتالية خلال الـ24 ساعة الماضية.

خارجية روسيا وألمانيا الكرملين روسيا

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