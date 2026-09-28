إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، ضمن أعمال المرحلة الثانية من "الموجة الـ٣٠" لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في اليوم الثاني من أيام المرحلة الثانية من "الموجة الـ٣٠" ، عن إزالة ١٧ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية و املاك الدولة بمساحة فدان و ٦ قيراطاً و ٢٠ سهماً ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه تم إزالة ١٤ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة ١٨ قيراطاً و ٥ سهماً ، بمركز (اولاد صقر) وإزالة ٣ حالات تعدي على أراضٍ خاصة بالأهالي، بمساحة ١٢ قيراطاً و ١٥ سهماً ، بمراكز (الزقازيق - بلبيس).

أكد المحافظ أنه تم ربط نتائج الإزالات إلكترونياً بمنظومات التقنين، والمتغيرات المكانية، وملفات التصالح، لضمان المتابعة اللحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.