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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الشرقية تنفذ حملة توعوية بلغة الإشارة وأنشطة تفاعلية لأكثر من 400 طفل من ذوي الهمم

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف برامج التوعية المجتمعية المقدمة لذوي الهمم، وتعزيز مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، إلى جانب نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.

ومن جانبه أوضح اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالتعاون مع مركز ومدينة بلبيس نفذت حملة توعوية بمدرستي الأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية الإبتدائية بمركز ومدينة بلبيس، استهدفت أكثر من (٤٠٠) طفل من ذوي الهمم.

وأضاف أن الحملة تضمنت تنفيذ توعية بلغة الإشارة حول ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة والألعاب التفاعلية، بالإضافة إلى عروض مسرح العرائس و«المتحري الصغير».

واختتمت فعاليات الحملة بتنفيذ مسابقات تفاعلية وتوزيع الجوائز على الأطفال الفائزين، في إطار حرص الشركة على تعزيز دورها المجتمعي والوصول بالرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع، وخاصة ذوي الهمم.

الشرقية محافظ الشرقية لذوي الهمم ترشيد استهلاك المياه

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