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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يشهد افتتاح منتدى مصر للتعدين

الرئيس السيسي يشهد افتتاح منتدى مصر للتعدين
الرئيس السيسي يشهد افتتاح منتدى مصر للتعدين
أ ش أ

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم / الاثنين /، افتتاح منتدى مصر للتعدين، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر انعقاد المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأنه تم التقاط صورة تذكارية للرئيس السيسي والمشاركين في المنتدى من ممثلي الحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التعدين، ثم تفقد جانبا من المعروضات التي يقدمها المتحف الجيولوجي، وذلك قبيل انطلاق فعاليات الافتتاح.

تضمن برنامج الافتتاح عرض فيلم بعنوان "مصر.. من ذهب الماضي إلى مستقبل التعدين"، أعقبه إلقاء المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة بهذه المناسبة، ثم كلمة ألبرتو كالديرون الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي". كما تم عرض فيلم تسجيلي عن منجم السكري، وشمل البرنامج كذلك كلمتي دوج هوراك الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا - إفريقيا للمعادن والطاقة، وروهيتش داوان الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن، أعقبهما عرض فيلم بعنوان (Open Blocks)، ثم كلمة نامراتا ثابار المديرة العالمية لقطاع المعادن والخامات بمجموعة البنك الدولي، والتي تلاها بث مباشر من عدد من مواقع التعدين المختلفة في جمهورية مصر العربية.

وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي رحب في مداخلته خلال أعمال اِفتتاح منتدى مصر للتعدين بالحضور في النسخة الخامسة لمنتدى مصر للتعدين؛ مؤكدا التزام الدولة المصرية بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال سواء في مجال التعدين أو أي مجال آخر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تفقد بعد ذلك معرض مصر للتعدين، حيث قام بقص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض، ثم تفقد أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركات: كابيتال دريلنج، والسويدي إليكتريك، وأنجلو جولد أشانتي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح منتدى مصر للتعدين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية

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