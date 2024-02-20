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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فورمال .. شمس الكويتية تتألق بهذه الإطلالة

شمس الكويتية
شمس الكويتية

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة جمعت بين الأحتشام و الأناقة، حيث ارتدت جيبة باللون الرمادي مع بليزر بنفس اللون ونسقت معها قميص باللون الأبيض.

 

انتعلت شمس الكويتية حذاء انيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الرمادي، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الفوشيا.

شمس الكويتية 
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