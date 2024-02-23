شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة وغريبة| شاهد

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

تألقت شاهيناز في الصور بإطلالة ملفتة و غريبة أيضا، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية تصل أعلى الركبة واتسمت باللون البني المزين بالألوان و النقوشات المبهجة و نسقت معه بلوزة بنفس الألوان.

تزينت شاهيناز ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وقد نال الفيديو إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.