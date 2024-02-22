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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بالجلد الأسود| شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

شاركت المذيعة والكاتبة ياسمين الخطيب، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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ظهرت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة، باللون الأسود، واتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

كما تميز فستان ياسمين الخطيب بأنه مصنوع من الجلد الراقي، وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عالي، جمع بين اللونين الأبيض والأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.
 

ياسمين الخطيب 
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