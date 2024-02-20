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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالأوبرا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال إحيائها حفل  ليالٍ سعودية مصرية بـ دار الأوبرا المصرية.

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بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

خطفت شيرين عبد الوهاب الأنظا رفي الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بصيحة البليسيه التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تميز باللون الذهبي الملفت.

علق  شاهين، ناقد الموضة اللبناني، على إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل  ليالٍ سعودية مصرية، قائلا: "احب هذا الستايل على شيرين عبد الوهاب، الستايل الكلاسيكي يلي يذكرنا بستايل الثمانينات
كثير يناسبها و يناسب شخصيتها و فنها."

وتابع: "الفستان راقي ومناسب جسمها برزه بطريقة مرتبة، التنسيق على القد شعر مكياج والمجوهرات".

شيرين عبد الوهاب 
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