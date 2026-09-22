عمرو الجزار يخضع لجراحة ناجحة بالرباط الصليبي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن آخر تطورات حالة عمرو الجزار، مدافع النادي الأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر: عمرو الجزار خضع لجراحة ناجحة بالرباط الصليبي عصر اليوم».

وتعرض عمرو الجزار للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب، حيث أثبتت الفحوصات إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، إلى جانب إصابة في الغضروف الداخلي.

وأصبح عمرو الجزار ثاني لاعبي الأهلي الذين تعرضوا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الحالي، بعد المغربي يوسف بلعمري، الذي سبق أن أصيب خلال فترة الإعداد.