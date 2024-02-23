سعر بالطو هيفاء وهبي يثير ضجة.. لن تتوقع

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بصور جديدة، من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع تي شيرت باللون الأبيض ونسقت معهما بالطو باللون البيج.

وحمل بالطو هيفاء وهبي توقيع دار الأزياء Khaith، فيما بلغ سعره 2150 ريالا سعوديا، أي ما يقرب من 37 ألف جنيه مصري.

وانتعلت هيفاء وهبي بوت طويل للغاية باللون اللبني، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج المنسدلى على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.