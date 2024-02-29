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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مي كساب تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة|شاهد

مي كساب
مي كساب

حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت مي كساب في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون و سويت شيرت باللون الفضي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت مي كساب حذاء رياضي باللون الفضي مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، ولكنها أثارت الجدل بنحافتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي كساب على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.

مي كساب
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