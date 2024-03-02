بعد أزمة فستان خطوبتها| شاهد خطيبة مسلم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

حرص مؤدي المهرجانات مسلم على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة له برفقة خطيبته .

تألقت خطيبة مسلم في أول ظهور لها بعد الخطوبة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تي شيرت باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع بنطلون جينز فاتح.

انتعلت خطيبة مسلم حذاء مسطح باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت خطيبة مسلم على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.