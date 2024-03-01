بنطلون لافت.. نورهان منصور تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نورهان منصور في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون غريب باللون الأخضر وبلوفر باللون الأوف وايت و نسقت معهما جاكت بنفس اللون.

انتعلت نورهان منصور حذاء رياضي باللون الأبيض، ولم تبالغ في الأكسسوارات و المجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نورهان منصور على خصلات شعرها الممنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.