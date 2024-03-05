تشبه العروس .. مي عمر تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

تألقت مي عمر في الفيديو بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ما كشف عن رشاقتها وجعلها تبدو كالعروس.

تزينت مي عمر بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، مع كلاتش صغير الحجم باللون الفضي، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.