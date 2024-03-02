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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاهد.. ساعة أمال ماهر تثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعرها خرافي

أمال ماهر
أمال ماهر

حرصت الفنانة أمال ماهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت أمال ماهر في الصور بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع بليرز بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ولفتت أمال ماهر الأنظار في الصور بساعة يد قيمة من الماركة العالميةVan Cleef & Arpels، واتسم التصميم بأنه مصنوع من الذهب الأبيض المطلي بالروديوم مع إطار مرصع بالألماس، مينا مرصع بالألماس و اسوار من الساتان الاسود.

وبلغ سعر ساعة أمال ماهر ٦٩،٠٠٠ دولار أمريكي، ما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

إليكم الصور….
 

أمال ماهر
أمال ماهر
أمال ماهر
أمال ماهر
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