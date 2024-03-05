سارة سلامة تثير الجدل بملابس لافتة| شاهد

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت سارة سلامة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب ذا أكمام طويلة ولكنه قصير للغاية كشف عن بطنها ونسقت معه بنطلون أسود لا يحمل اي نقوشات.

لم تبالغ سارة سلامة في الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من أناقتها ومنحها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة على تسريحة شعر الضفائر، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة للغاية.