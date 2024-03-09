بدون مكياج .. مي عمر تفاجئ متابعيها | شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة رياضية، حيث ارتدت بنطلون ليجن ملون ونسقت معه توب نصف كم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت مي عمر حذاء رياضي مسطح باللون الفسفوري، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على تسريحة شعر الذيل حصان، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها.