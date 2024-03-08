مي فاروق تتألق بإطلالة غير متوقعة في الرياض.. شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة مي فاروق، خلال إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس في الرياض.

تألقت مي فاروق في الحفل بإطلالة ملفتة على غير العادة، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام شفافة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الجلد ذو اللون الأسود.

ونتعلت مي فاروق حذاء باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي فاروق على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ولكنها لفتت الأنظار بمكياج صاخب مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي.

مي فاروق

مي فاروق

مي فاروق

مي فاروق