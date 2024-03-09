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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بمكياج جذاب .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها في الطائرة |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات والأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في الطائرة.

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تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة أنيقة للغاية، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع بلوزة باللون الأوف وايت ونسقت معهما جاكت جلد مميز.

أنتعلت ياسمين صبري بوت طويل للغاية باللون الأوف وايت، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ياسمين صبري
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