إطلالة هيفاء وهبي في أسبوع بباريس تثير ضجة| شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها أسبوع الموضة بباريس.

تألقت هيفاء وهبي في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات و نسقت معه جاكت انيق باللون النبيتي.

انتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون النبيتي مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات الراقية و الفخامة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.