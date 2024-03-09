عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إطلالة هيفاء وهبي في أسبوع بباريس تثير ضجة| شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها أسبوع الموضة بباريس.

txt

بدون مكياج .. مي عمر تفاجئ متابعيها | شاهد

txt

أسما شريف منير تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

تألقت هيفاء وهبي في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات و نسقت معه جاكت انيق باللون النبيتي.

انتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون النبيتي مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات الراقية و الفخامة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي أجرأ اطلالات هيفاء وهبي تكشف عن أنوثتها أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي أحذية هيفاء وهبي إطلالة الفنانة هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

بعد خسارة الكأس..موعد مباراة الزمالك المقبلة

موضوعات متعلقة

بدون مكياج .. مي عمر تفاجئ متابعيها | شاهد

طريقة عمل باستا فلورا بمذاق لا يقاوم

تحذير رسمي | 10 علامات للسرطان تتجاهلها النساء في الغالب

نشرة المرأة والصحة| مباراة الأهلي والزمالك.. كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية.. فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

أسما شريف منير تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

مباراة الأهلي والزمالك| كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية؟

مي فاروق تتألق بإطلالة غير متوقعة في الرياض.. شاهد

فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

ترشيحاتنا

أردوغان: استثمرنا علاقاتنا مع مصر لتوصيل المساعدات لغزة

إطلالة هيفاء وهبي في أسبوع بباريس تثير ضجة| شاهد

ميدو: الزمالك يحتاج هذا الأمر بشدة حتى يفوز على الأهلي بالمباربات القادمة

التأمين الصحي الشامل.. مجلس استشاري طبي لإبداء الرأي بالحالات المعقدة والأدوية «غير المدرجة»

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

إثيوبيا.. هجوم مسلح لـ«فانو» في أوروميا يتسبب بهروب السكان إلى الصحراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال|شاهد

ساعة عمرو دياب بالرياض تثير ضجة| سعرها خرافي

باستثمارات 35 مليار دولار.. سيارة EV تجمع بين هواوي وتشانجان |تفاصيل

ليلى علوي تستعرض أناقتها بالجلد الأسود| شاهد

فيديو

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ