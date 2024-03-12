إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد تصدرها التريند| شاهد

تصدرت الفنانة ياسمين صبري مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وتعتبر من النجمات اللاتي تجذب الأنظار حول جمالها وأناقتها.

تحرص ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرامن بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كشفت صور ياسمين صبري عن ذوقها الراقي في أختيار الإطلالات والأزياء، كما أنها تعتمد على التصميمات التي تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد ياسمين صبري على تسريحات الشعر البسيطة و صيحات المكياج التي تكشف عن جمال ملامحها.

إليكم أبرز إطلالات ياسمين صبري ..

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري