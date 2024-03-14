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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد هجوم طليقها.. 10 صور رومانسية جمعت بين بوسي وهشام ربيع

بوسي وهشام ربيع
بوسي وهشام ربيع

تصدرت الفنانة بوسي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد هجوم طليلقها هشام ربيع عليها.

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من جانب آخر انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور الرومانسية التي جمعت بين  الفنانة بوسي و رجل الأعمال هشام ربيع خلال فترة زواجهما.

كانت تظهر بوسي ، في الصور بإطلالات تجمع بين الأناقة والفخامة، تعتمد فيها على الفساتين والتصميمات الرقيقة التي تتناسب معها، كما تعتمد على ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات البسيطة للغاية، وابتعدت عن الإطلالات والملابس الملفتة.

إليكم الصور أبرز الصور الرومانسية التي جمعت بينهما …
 

بوسي و هشام ربيع
بوسي و هشام ربيع
بوسي و هشام ربيع
بوسي و هشام ربيع
بوسي و هشام ربيع
بوسي و هشام ربيع
بوسي و هشام ربيع
بوسي و هشام ربيع
بوسي و هشام ربيع
بوسي و هشام ربيع
بوسي و هشام ربيع
بوسي و هشام ربيع
بوسي أجرأ إطلالات بوسي أحدث أغاني بوسي أخبار طليق بوسي

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