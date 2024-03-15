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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ 45| إطلالات أثارت الجدل لـ لقاء الخميسي

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

يصادف اليوم 15 مارس عيد ميلاد الفنانة لقاء الخميسي التي أتمت عامها الـ 45، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها تخطيها حاجز الأربعين لازالت تحافظ على جمالها.

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تحرص لقاء الخميسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصورها في مختلف المناسبات التي تكشف عن إطلالتها.

كشفت صور لقاء الخميسي على الإنستجرام عن ذوقها الراقي في اختيار الأزياء والملابس التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة أيضا.

تتميز لقاء الخميسي بأن إطلالاتها مواكبة لأحدث صيحات الموضة و المتناسقة مع قوامها الرشيق، بالإضافة إلي ذلك تحرص على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في الموضة.

نعرض لكم فيما يلي أبرز الصور التي تكشف عن إطلالات لقاء الخميسي..

 

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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