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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

تصدر اللاعب أحمد رفعت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لسقوط مفاجئ على أرض استاد الإسكندرية، ما أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه.

وصادف أن توقعت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، خلال الشهور الماضية، إصابة لاعب كرة قدم شهير، وسوف تثير إصابته حالة من الجدل، وهو ما تحقق مع  أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر.

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قالت  ليلى عبد اللطيف ، خبيرة الأبراج، خلال استضافتها مع الإعلامي اللبناني  نيشان: “إصابة لاعب رياضي بأزمة صحية طارئة  أثناء تواجده بالملعب”، وهو ما تحقق مع اللاعب أحمد رفعت.

 أعراض مرض أحمد رفعت 

أعراض السكتة القلبية المفاجئة تكون فورية وشديدة وتشمل:

انهيار مفاجئ.
لا نبض.
لا يوجد تنفس.
فقدان الوعي.
في بعض الأحيان تحدث أعراض أخرى قبل السكتة القلبية المفاجئة. قد تشمل هذه:

عدم الراحة في الصدر.
ضيق في التنفس.
ضعف.
ضربات القلب السريعة أو الرفرفة أو الخفقان تسمى الخفقان.
لكن السكتة القلبية المفاجئة تحدث غالبًا دون سابق إنذار.
 

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