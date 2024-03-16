تعليق مثير من جمال شعبان على نقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا| تفاصيل

كتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:" محمد صلاح يبلغ مسؤولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا للنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، قائلا:"يا محمد صلاح يا عزيزي..شكرا لمشاعرك الجميلة بس الحقيقة إن اللي اتعمل في المستشفي في إسكندرية مع اللاعب أحمد رفعت أكثر من معجزة."

تابع جمال شعبان: "ومفيش فايدة من نقله حاليا وربما يكون ضارا حسب قراءتي لحالته من المعلومات المتاحة والحالة ما زالت حرجة، ثم إن معظم أقسام العناية المركز ة في إنجلترا أصلا يشرف عليها أطباء مصريون".