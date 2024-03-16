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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تعليق مثير من جمال شعبان على نقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا| تفاصيل

أحمد رفعت و محمد
أحمد رفعت و محمد صلاح

كتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:" محمد صلاح يبلغ مسؤولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا للنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".

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علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، قائلا:"يا محمد صلاح يا عزيزي..شكرا لمشاعرك الجميلة بس الحقيقة  إن اللي اتعمل في المستشفي في إسكندرية مع اللاعب أحمد رفعت أكثر من معجزة."

تابع جمال شعبان: "ومفيش فايدة من نقله حاليا وربما يكون ضارا  حسب قراءتي لحالته من المعلومات المتاحة والحالة ما زالت حرجة، ثم إن معظم أقسام العناية المركز ة في إنجلترا أصلا يشرف عليها أطباء مصريون".

 

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تعليق مثير من جمال شعبان على نقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا| تفاصيل

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